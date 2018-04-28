Подмосковье закупило тысячи единиц коммунальной техники за последние годы

Более 8 тыс. единиц сельхозтехники подготовлено к посевной кампании в Подмосковье

Более 8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники подготовлено к посевной кампании в Подмосковье , стартовавшей в третьей декаде апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Старт посевной кампании был дан в Подмосковье в третьей декаде апреля. За две-три недели в регионе планируется провести основной сев. На время проведения посевной кампании в регионе создали 34 оперативных штаба. До начала посевной кампании подготовлено более 8 тыс. единиц сельхозтехники. Всего на территории Московской области зарегистрировано 925 предприятий агропромышленного комплекса, для техники которых в каждом районе работают специализированные ремонтные предприятия и мастерские», — говорится в сообщении.