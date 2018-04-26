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Потепление до 25 °C прогонозируют к майским праздникам
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Потепление до 25 °C прогонозируют к майским праздникам 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Потепление до 25 °C обещают синоптики москвичам на майские праздники. Как отмечает «Свободная пресса», Гидрометцентр РФ прогнозирует, что температура воздуха в столичном регионе превысит норму на 5−6 градусов. В последние дни уходящего апреля будет постепенно теплеть, временами примется небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 15-18 °C, ночью − от 2 до 7 °C.
По утверждению метеорологов, в последний день месяца, 30 апреля днем воздух прогреется до 23 °C. 1 мая будет: ночью 5−10 градусов, днем — 20-25 тепла. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
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