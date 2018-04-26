На Москву обрушится гроза

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра.

"По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением вечером 26 апреля местами в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах гроза", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными во время непогоды, в частности во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

"При сильном ветре обходите рекламные щиты", — рекомендуют также в главке.

Ранее в ГУ МЧС предупредили москвичей о дождях и усилении ветра.