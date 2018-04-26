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По России ударят апрельские морозы
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По России ударят апрельские морозы 

News.ru 57 минут назад
По данным синоптиков, в ближайшие сутки в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается сохранение осадков, пасмурная погода и более того, похолодание. В некоторых областях, в частности, Тверской, Ивановской, Калужской и Рязанской, объявили предупреждения об усилении ветра.
«В среднем по региону температура ночью опустится до минус 1 градуса, а при прояснениях — до минус 5. Днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет не выше плюс 14», — приводит ТАСС слова синоптиков регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
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