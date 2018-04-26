По России ударят апрельские морозы

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается сохранение осадков, пасмурная погода и более того, похолодание. В некоторых областях, в частности, Тверской, Ивановской, Калужской и Рязанской, объявили предупреждения об усилении ветра.