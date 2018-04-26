Узбекистан и РФ упростили жизнь мигрантам

Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов

Узбекистан урегулировал все вопросы по выдаче трудовым мигрантам сертификата по русскому языку и страховки, которые необходимы для получения патента на работу в России , сообщает Sputnik Узбекистан.

"На данном этапе мы решили проблему выдачи сертификата по русскому языку, который необходим для получения патента. Это уже работает, и мы можем выдавать эти сертификаты. Мы также проработали вопрос страхования, как на период проезда, так и для получения патента", — рассказал Sputnik представитель Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

При этом сейчас агентство решает еще один важный вопрос по признанию в России медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане.

"Для этого необходимо выполнить несколько требований, предъявляемых Российской Федерацией. Это очень непростой процесс. Если Минздрав Узбекистана сможет их исполнить, то я думаю, что в ближайшее время мы закроем и это направление", — рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, по всей стране запускаются бесплатные курсы для мигрантов по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по приобретению профессионально-технических навыков в наиболее востребованных специальностях, таких, как сварщики, строители, бетонщики и другие.

По словам представителя агентства, на сегодняшний день эти курсы бесплатны для социально уязвимых категорий населения. Также, заметил он, здесь действует система поощрений — если после окончания двухмесячного бесплатного обучения человек демонстрирует хорошие результаты, то он остается и на третий месяц.

"В целом сроки обучения зависят от начального уровня знаний. Занятия проходят в колледжах, которые были переданы в ведение Министерства труда. Их сейчас 16, практически по два в каждой области, что дает возможность предоставить качественное обучение всем желающим узбекистанцам", — отметил собеседник.

В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тысяч трудовых мигрантов. Однако если во второй половине года в республике будет принят закон о рекрутинговой деятельности, то это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.