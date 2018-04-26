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В Москве стартовало обучение волонтеров к Дню Победы
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В Москве стартовало обучение волонтеров к Дню Победы 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
25 апреля в Московском технологическом университете прошло первое обучение добровольцев, которые обеспечат волонтерское сопровождение акции "Бессмертный полк" в столице, сообщается на сайте движения "Волонтеры Победы".
В мероприятии приняло участие более 500 добровольцев. На первом уроке волонтерам рассказали о живой цепи, службе поддержки, а также работе на трибунах.
Почетным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Борис Николаевич Смирнов. Ветеран дал волонтерам напутствие и поблагодарил их за работу. "У нас, ветеранов, вызывает чувство удовлетворения, что наша российская, многонациональная молодежь является дружной. И она несла, несет и будет продолжать нести те многолетние, многовековые традиции, которые сложились в нашей стране. Сегодня мне очень приятно находиться здесь с вами", — отметил он.
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