В Москве стартовало обучение волонтеров к Дню Победы

25 апреля в Московском технологическом университете прошло первое обучение добровольцев, которые обеспечат волонтерское сопровождение акции "Бессмертный полк" в столице, сообщается на сайте движения "Волонтеры Победы".

В мероприятии приняло участие более 500 добровольцев. На первом уроке волонтерам рассказали о живой цепи, службе поддержки, а также работе на трибунах.