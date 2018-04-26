Третьего директора сочинского Нацпарка уволили за год

Директора сочинского Нацпарка Игоря Гуцала уволили. Министерство природы подозревает его в должностных преступлениях. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».

Игоря Гуцала назначили директором 21 августа прошлого года. Он стал третьим руководителем парка за год. Перед отстранением была проведена проверка, связанная с преобразованием Сочинского национального парка и его объединением с Кавказским государственным природным биосферным заповедником.

Сейчас стали известны факты, подрывающие репутацию Гуцала. По некоторым данным, глава Минприроды России Сергей Донской распорядился подготовить обращение в полицию, чтобы выяснить признаки должностных преступлений последнего директора.