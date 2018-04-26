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Третьего директора сочинского Нацпарка уволили за год
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Третьего директора сочинского Нацпарка уволили за год 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Директора сочинского Нацпарка Игоря Гуцала уволили. Министерство природы подозревает его в должностных преступлениях. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».
Игоря Гуцала назначили директором 21 августа прошлого года. Он стал третьим руководителем парка за год. Перед отстранением была проведена проверка, связанная с преобразованием Сочинского национального парка и его объединением с Кавказским государственным природным биосферным заповедником.
Сейчас стали известны факты, подрывающие репутацию Гуцала. По некоторым данным, глава Минприроды России Сергей Донской распорядился подготовить обращение в полицию, чтобы выяснить признаки должностных преступлений последнего директора.
Учительницу истории уволили из школы во Львове за пост с поздравлением в честь дня рождения Адольфа Гитлера в социальных сетях. Она опубликовала сообщение у себя на странице 20 апреля, а уже 24 апреля руководство школы вручило ей документы.
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