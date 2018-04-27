Макаревич высказался о Крыме 

Музыкант Андрей Макаревич заявил RTVI, что не хочет ехать с гастролями в Крым.
«Я считаю эту территорию оккупированной», — заявил он.
По словам лидера «Машины времени», он не поедет в Крым, даже если ему «разрешат» власти Украины.
Также он подчеркнул, что за четыре года, прошедших после вхождения полуострова в состав России, его позиция по этому вопросу никак не изменилась.
«Я не смягчился и не ужесточился», — отметил он.
По словам артиста, стабильность в мире гарантирует лишь соблюдение международных договоренностей, а их несоблюдение приведет «черт знает к чему».
Осенью минувшего года СМИ сообщали, что Андрей Макаревич принял решение заменить клавишника группы «Машина времени» Андрея Державина перед гастролями по Украине из-за его поддержки присоединения Крыма к России. Сам Макаревич тогда заявлял, что клавишник был заменен по другим причинам, а его отношение к Украине Макаревича «не волнует».