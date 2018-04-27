Макаревич высказался о Крыме

«Я считаю эту территорию оккупированной», — заявил он.

По словам лидера «Машины времени», он не поедет в Крым, даже если ему «разрешат» власти Украины

Также он подчеркнул, что за четыре года, прошедших после вхождения полуострова в состав России , его позиция по этому вопросу никак не изменилась.

«Я не смягчился и не ужесточился», — отметил он.

По словам артиста, стабильность в мире гарантирует лишь соблюдение международных договоренностей, а их несоблюдение приведет «черт знает к чему».