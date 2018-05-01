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Владивосток встречает Первомай
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Владивосток встречает Первомай 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Сегодня в России празднуется День Весны и Труда. Массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями, пройдут в 170 городах. Ожидается, что в них примет участие почти 2,5 миллиона человек. Также в честь Первомая на площадях организованы концерты и ярмарки, передает телеканал "Россия 24".
Во Владивостоке празднование уже вовсю идет. Началось все с многотысячной демонстрации. Колонна проследовала от Светланской улицы к центральной площади города, где сразу стартовала концертная и развлекательная программа. Желающие могут посостязаться в кантовке шин, перетягивании бойцовского каната или, например, поотжиматься на кольцах. Есть также детская зона с батутами, аниматорами и мастер-классами.
Самые масштабные праздничные мероприятия пройдут сегодня в Москве. В первоймайском шествии примут участие больше 120 тысяч человек. В связи с этим в столице будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного.
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