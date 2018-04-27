Школьники согласовали с Путиным название нового острова

Старшеклассники Валерия Саенко и Артем Макаренко на заседании попечительского совета Русского географического общества рассказали президенту России Владимиру Путину, что в результате таяния ледников в Арктике образовался новый остров у архипелага Новая Земля.
«Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь… Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тыс. кв. метров», — сказала школьница Путину.
Саенко спросила у президента разрешение назвать новый остров «Хрустальный».
Путин идею поддержал.
Ранее сообщалось, что Путин на заседании РГО пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.