Школьники согласовали с Путиным название нового острова в Арктике

«Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь… Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тыс. кв. метров», — сказала школьница Путину.

Саенко спросила у президента разрешение назвать новый остров «Хрустальный».

Путин идею поддержал.

Ранее сообщалось, что Путин на заседании РГО пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.