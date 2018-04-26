Россияне все равно приедут: Турция не снижает цены

Российский турист все равно приедет: отельеры Турции не снижают цены

Правительство Турции призывает отельеров "не паниковать" и не снижать цены на фоне падения курса рубля. Однако в российских компаниях считают, что возможности для корректировки стоимости у Турции есть, сообщает АТОР.

Как пишет местная пресса, ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару США на 7-8%, спровоцировала просьбы российских туроператоров о снижении стоимости номеров. Но основные профильные ассоциации Турции призвали отельеров и местных представителей бизнеса не идти на поводу у внешних факторов.

Так, глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая заявил, что ситуация на российском рынке "вернется в нормальное состояние в течение короткого времени".

"Паниковать не нужно. Не нужно снижать цены, это слишком опасно. Даже если цены не снизятся, российский турист все равно приедет", — считает он.

Российские игроки рынка отмечают, что обсуждение цен — нормальная практика. Как подчеркнул один из экспертов, если спрос останавливается из-за высокой цены, можно и нужно говорить с отелями о снижении стоимости размещения, искать другие способы оптимизации цены тура.