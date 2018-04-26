Ещё
Россияне все равно приедут: Турция не снижает цены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский турист все равно приедет: отельеры Турции не снижают цены 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Турции призывает отельеров "не паниковать" и не снижать цены на фоне падения курса рубля. Однако в российских компаниях считают, что возможности для корректировки стоимости у Турции есть, сообщает АТОР.
Как пишет местная пресса, ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару США на 7-8%, спровоцировала просьбы российских туроператоров о снижении стоимости номеров. Но основные профильные ассоциации Турции призвали отельеров и местных представителей бизнеса не идти на поводу у внешних факторов.
Так, глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая заявил, что ситуация на российском рынке "вернется в нормальное состояние в течение короткого времени".
"Паниковать не нужно. Не нужно снижать цены, это слишком опасно. Даже если цены не снизятся, российский турист все равно приедет", — считает он.
Российские игроки рынка отмечают, что обсуждение цен — нормальная практика. Как подчеркнул один из экспертов, если спрос останавливается из-за высокой цены, можно и нужно говорить с отелями о снижении стоимости размещения, искать другие способы оптимизации цены тура.
РИА Новости: последние новости
Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом Дочь миллионера разозлила пользователей соцсетей рассуждениями о бедности Подмосковные власти будут бороться с незаконными такси в аэропортах
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…271
Макаревич снова оскорбил россиян637
Умерла звезда сериала «Сваты»55
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море140
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение