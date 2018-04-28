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Маршировавших раздетыми по снегу детей наградили
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Маршировавших раздетыми по снегу детей растерли спиртом и наградили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница «Лентач» во «ВКонтакте»
Уральских школьниц из юнармейского отряда «Рысь», которым пришлось маршировать по снегу в юбках и балетках, растерли спиртом и угостили витаминами после выступления, сообщила Ura.ru заместитель директора школы по воспитательной работе Надежда Владимирова в субботу, 28 апреля.
«Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье», — отметила она.
Ответственность за выступление в непогоду Владимирова переложила на самих детей.
По результатам смотра отряд получил Гран-при Всероссийского патриотического фестиваля «Сыны и дочери Отечества» и теперь поедет на смотр-парад «Марш победителей» в Москву.
Инцидент произошел 24 апреля в Екатеринбурге на площади перед Домом офицеров. Провести его в помещении не смогли из-за аварийного состояния одного из залов. Участвовавшие в смотре отряд были возмущены, но организаторы ответили им: «Идите отсюда, мы вас не держим».
После марша по снегу, по данным издания, несколько школьниц простудились и слегли с температурой.
Ранее представитель организаторов конкурса Ольга Рогулина сообщила, что дети «приняли осознанное решение выступать вот так вот».
«Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма», — отметила Рогулина.
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