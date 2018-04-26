В подмосковных аэропортах наложат штрафы на бомжей

Лица без определенного места жительства, находящиеся на территории подмосковных аэропортов, могут быть оштрафованы на 100-500 рублей, такое решение приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

Депутаты Мособлдумы одобрили поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях. Поправки предусматривают возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, находящимися на территории подмосковных аэропортов.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев , представляя поправки в КоАП, отметил, что граждане без определенного места жительства помимо непристойного поведения, могут быть источниками опасных инфекционных заболеваний.

Также закон предусматривает ответственность за нарушение транспортного обслуживания пассажиров нелегальными таксистами, а также штрафы за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил пользования эскалаторами, лифтами и креслами в зоне ожидания. Закон запрещает прослушивание музыки без наушников.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что за нарушение правил пользования подмосковными аэропортами и аэровокзалами, а также прилегающей территорией на расстоянии 30 метров налагаются следующие штрафы: на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей. За нарушение правил поведения в аэропортах граждане будут штрафоваться на 100-500 рублей.

Поправки приняты большинством голосов.