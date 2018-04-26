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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие дни
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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие дни 

АиФ Кузбасс 22 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, в пятницу, 27 апреля, днем воздух прогреется до +6, +11°С. Пройдет холодный атмосферный фронт, юго-западный ветер может усилиться до 16 м/с. Возможны небольшие осадки, которые прекратятся к ночи. В темное время суток столбик термометра опустится до -1, +4°С.
В субботу пройдет теплый атмосферный фронт, днем температура составит +10, +15°С. Ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 12 м/с. Ночью похолодает до -1, +4°С, возможны небольшие дожди.
В воскресенье днем осадков не ожидается, дневная температура составит +12, +17°С, ночью похолодает до -1, +4°С. Осадков не ожидается.
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