Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие дни

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, в пятницу, 27 апреля, днем воздух прогреется до +6, +11°С. Пройдет холодный атмосферный фронт, юго-западный ветер может усилиться до 16 м/с. Возможны небольшие осадки, которые прекратятся к ночи. В темное время суток столбик термометра опустится до -1, +4°С.

В субботу пройдет теплый атмосферный фронт, днем температура составит +10, +15°С. Ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 12 м/с. Ночью похолодает до -1, +4°С, возможны небольшие дожди.

В воскресенье днем осадков не ожидается, дневная температура составит +12, +17°С, ночью похолодает до -1, +4°С. Осадков не ожидается.