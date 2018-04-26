В Подмосковье расширят перечень граждан на получение бесплатных соцуслуг

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Мособлдума рассмотрит внесение поправок в законопроект «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения касаются увеличения списка той категорий граждан, которым предоставляются социальные услуги на дому. Об этом сообщил телеканал «360».

Список расширят такими категориями граждан, как ветераны ВОВ, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», супруги погибших инвалидов или участников войны, не вступившие в повторный брак. От платы за соцуслуги освободят порядка 8,4 тысячи участников инвалидов войны.

В настоящее время подобные услуги безвозмездно получают только одинокие участники и инвалиды ВОВ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и Советского Союза.

Закон потребует дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 30,5 миллиона рублей в год.