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Открыта вакансия путешественника по Америке и Европе
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Открыта вакансия путешественника по Америке и Европе с заплатой 9500 евро 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания WOW Air открыла две вакансии мечты для путешественников по Северной Америке и Европе с переездом в Рейкьявик, квартирой и машиной, сообщает The Mirror.
Одно из главных требований для соискателей — переезд в Рейкьявик, где базируется авиакомпания. Новые сотрудники будут жить в квартире в центре города, смогут пользоваться автомобилем и получить 9 500 евро за лето, что покроет все их расходы в путешествиях.
Отбирать кандидатов будут на основании их видео о собственном городе. Чем увлекательнее получится, тем выше шанс получить работу мечты. Ролики принимают до 14 мая.
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