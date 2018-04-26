Как россиянам выписывают многотысячные счета за ЖКХ

Life рассказал историю жителей подмосковного дома, которые борются с нечестной управляющей компанией.

Дом №23 на Московской улице в Дмитрове обслуживает УК «Сфера-М». Однако заключается обслуживание, например, в том, что жильцам выставляют 17-тысячные коммунальные счета.

Также компания позволяет температуре в квартирах во время морозов падать ниже 18 градусов. Когда это произошло, жители вызвали независимого инженера, который осмотрел котельную и пришел к выводу, что на индивидуальном тепловом пункте были неправильно отрегулированы настройки из-за «вмешательства извне». Жильцы были уверены, что сбил их некомпетентный персонал управляющей компании.

Между тем наказания за это «Сфере-М» удалось избежать, так как акт осмотра ИТП не был подписан слесарем. Жильцы дмитровского дома считают это «формальным основанием» для ухода от наказания.

Кроме того, управляющая компания сдавала нулевые налоговые декларации, хотя лишь с одного дома собирала в год по три-четыре миллиона рублей.

Житель дома Владимир Колесов рассказал изданию, что еще год назад инициативная группа жильцов собрала кворум собственников, 67% из которых высказались за смену УК.

Около трех месяцев ушло на сбор подписей и документов, но это позволило добиться цели — 16 марта 2018-го областная жилищная инспекция одобрила смену УК.

Однако у руководства «Сферы-М» было другое мнение. Оно буквально саботировало свое отстранение, не передав техническую документацию на дом новой компании. Колесов отмечает, что в полиции и жилинспекции возмущенным жильцам сказали, что это «не их дело».

Тем временем 20 апреля жилинспекция сообщила жителям дома, что «Сфера-М» возвращается, а соответствующее решение приняли сами собственники на втором голосовании.

«Ни о каком втором голосовании слыхом не слыхивали», — рассказал Владимир Колесов.