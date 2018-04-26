Глава МЧС ответил Михалкову 

Приведенные в программе «Бесогон» факты министр назвал бредом.
Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику со стороны режиссера Никиты Михалкова. На пресс-конференции журналист «Коммерсанта» попросил министра прокомментировать программу «Бесогон», которая вышла в эфир на телеканале «России 24» в минувшую пятницу, 20 апреля. В ней режиссер высказал серьезные обвинения в адрес Владимира Пучкова. Среди прочего он утверждал, что по инициативе министра сокращают сотрудников пожарного надзора, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают в сторону уменьшения статистику по пожарам.
Владимир Пучков заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные же режиссером факты он назвал бредом. На вопрос, будет ли Пучков подавать на Михалкова в суд, министр ответил отрицательно.
«Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал глава МЧС.