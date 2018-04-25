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Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение
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Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Угроза исчезновения дальневосточных леопардов в России полностью ликвидирована, ведется работа по расширению мест их обитания, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"В 2012 года был образован национальный парк "Земля леопарда" и фонд неравнодушных людей. Тогда ситуация была очень нехорошая. Оставалось около 30 особей самой редкой и красивой кошки. За это время многое сделано. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью", — сказал Иванов.
Как рассказал Иванов на вечере памяти Николая Воронцова, чьё имя присвоено национальному парку "Земля леопарда", сегодня в парке обитает около ста особей вместе с котятами.
"Решив одну проблему, мы создали другую проблему сами себе, в жизни так часто бывает. Теперь территории не хватает — слишком много кошек и каждой нужен свой ареал. Мы над этим работаем, кое-какие подвижки есть", — добавил Иванов.
При этом он подчеркнул, что российский проект сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра стал одним из лучших мировых образцов того, как можно сохранять исчезающих животных.
Национальный парк "Земля леопарда" был образован в Приморском крае постановлением правительства России 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится около 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. Учеты начала 2000-х годов фиксировали в дикой природе только около 30 этих хищников. По данным за 2015 год, в нацпарке обитало около 70 леопардов.
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