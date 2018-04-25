Сборов не будет: Крым проигрывает Турции

Турции. Госсовет Республики Крым переносит введение курортного сбора на 2019 год. По официальной версии, это решение связано с просьбами местного бизнеса и желанием учесть изменившиеся транспортные потоки в связи с введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополя и Крымского моста. Но, вероятнее всего, Крым не хочет еще сильнее проигрывать борьбу за туриста Сочи

Власти Крыма окончательно отказались от участия в проекте по курортному сбору в 2018 году. 25 апреля госсовет республики принял решение о его переносе с 1 мая этого года на 1 мая 2019 года.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, такое решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, об этом попросил местный бизнес. Во-вторых, свою роль сыграло и ближайшее изменение транспортных потоков — в Симферополе уже заработал новый терминал аэропорта, а в мае ожидается открытие моста через Керченский пролив.

«Третье: мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты», — цитирует Волченко агентство РИА «Новости».

О том, что Крым может отложить введение курортного сбора, стало известно еще в начале этого года.

«Некоторые регионы вообще решили пока повременить с введение курортного сбора. В частности, Крым решил перенести решение этого вопроса на 2019 год», — рассказал в интервью «Газете.Ru» глава Ростуризма Олег Сафонов в феврале.

Он также уточнил, что регионам предлагается возможность, но не обязательность введения сбора, размер которого они должны определять самостоятельно.

В принятом госсоветом республики в ноябре прошлого года законе говорилось, что в эксперимент должны войти Алушта Евпатория , Саки, Судак , Феодосия, Ялта и Черноморский район. Предполагалось взимать плату за сутки проживания в гостинице с 1 мая этого года по 31 декабря 2022 года.

Что касается размеров самого сбора, то он тоже должен был стать не одинаковым для всего периода проведения пилотного проекта. Так, с 1 мая до 30 сентября он мог составить десять рублей, а с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря — ноль рублей.

В день, когда было принято решение о переносе эксперимента, председатель госсовета республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что не исключает изменения размера ставки, уточнив, что она не должна отражаться на кошельке туристов. По его словам, вопрос требует обсуждения, но саму идею курортного сбора он назвал хорошей.

По мнению Олега Сафонова, регионы заинтересованы в том, чтобы нововведение не отпугнуло туристов. По его словам, сумма в 10 рублей, как в Краснодарском крае, не приведет к ощутимому увеличению стоимости турпродукта. Более того, регион предлагает бонус за уплату курортного сбора: отдыхающие получают карту гостя, которая дает скидку при посещении кафе и ресторанов, заказе экскурсий и покупке билетов на аттракционы, шоу и концерты.

Еще во время обсуждения проекта закона о проведении эксперимента по внедрению курортного сбора речь шла о том, что он поможет поддерживать туристическую инфраструктуру городов, улучшить благоустройство разных курортных зон, которые «изнашиваются» за время турсезона. Тогда эксперты туристического рынка скептически отнеслись к такой идее, обращая внимание, что суммы будут мизерными и само администрирование сбора обойдется намного дороже.

Решение крымских властей отложить введение курортного сбора может также быть продиктовано нежеланием вводить непопулярные меры накануне туристического сезона, в котором Крым вынужден будет жестко конкурировать с Турцией и частично с Египтом (прямое авиасообщение с Каиром было восстановлено в апреле).

В этом сезоне спрос на Турцию у ряда туроператоров вырос в два раза и более, отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции 23 апреля. В минувшем году, по данным министерства туризма и культуры Турции, в стране побывали более 4,6 млн российский туристов. Местные власти ранее заявляли, что в 2018 году ждут на 20% больше отдыхающих из РФ

По данным АТОР, Крым не вошел в первую пятерку самых популярных туристических направлений летнего отдыха у россиян. Там, помимо Турции, Сочи, Греция Тунис и Испания. В то же время Майя Ломидзе сказала «Газете.Ru», что сумма курортного сбора, которую собирался установить Крым, настолько мала, что это вряд ли повлияло бы на туристический сезон.

Вопросы у туристов вызывают и цены на билеты в Крым. Ранее о завышенных тарифах «Газете.Ru» рассказывал экс-министр туризма республики Сергей Стрельбицкий

«Конечно, когда в Анталию человек летит около 3,5 часов и платит 13 тыс. рублей, а в этот же период в Крым мы едем за 15 тыс. рублей и летим только 2 часа 20 минут, возникает вопрос — почему?» — рассуждал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду сообщил, что будет просить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться с ценами на авиабилеты. Он также задался вопросом, почему рейс Москва — Сочи стоит 8 тысяч рублей, а Москва — Симферополь — 30 тысяч рублей. Также он пообещал лично позвонить руководителям авиакомпаний с просьбой, чтобы те разобрались с проблемой.

По информации Александра Сизинцева, генерального директора интернет-сервиса для путешественников Biletix, объем бронирований авиабилетов в Крым на майские праздники снизился на 8%, а на предстоящее лето — на 22% по сравнению с прошлым годом.

«Показательно, что при этом в целом по России продажи по внутренним направлениям растут. Симферополь на данный момент также уступил первую позицию Сочи в рейтинге самых популярных направлений майских праздников и летнего сезона. Цены в Симферополь на предстоящее лето снизились по сравнению с прошлым годом с 10 327 рублей до 9 813 рублей, или -5%, за билет туда-обратно. Однако лететь в Симферополь все равно дороже, чем в Сочи. Средняя цена авиабилетов в Сочи составляет 7 190 рублей», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Отмена курортного сбора в этом году может помочь Крыму хотя бы частично восстановить спрос. Согласно проведенному опросу Biletix, в котором приняли участие более 2000 человек, более 70% путешественников негативно отозвались о планах взимания курортного сбора».

Ранее эксперты туриндустрии говорили о 20% падении спроса в летний период 2017 года. Правда, по словам Сафонова, эта информация не имеет ничего общего с реальными показателями. Он говорит, что «мы фиксируем увеличение объема турпотока на 3%» и крымские курорты в прошлом году посетили 5,4 млн человек.