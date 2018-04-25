Кадетов заставили маршировать в летней обуви по снегу

Снимок, на котором школьницы маршируют по глубокому снегу в летней форме возле Дома офицеров, возмутил жителей Екатеринбурга

Фото появилось в Сети сегодня и вызвало бурное обсуждение. Интернет-пользователи предположили, что школьницы репетируют выступление на параде Победы.

Оказалось, что девочки выступали на городском этапе конкурса «Смотры строя и песни». Представитель проекта Ольга Рогулина рассказала, что дата выступления была запланирована заранее, но погода преподнесла сюрприз.

«В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие», — пояснила она.

Как пишет Znak, конкурсантам предложили отказаться от участия и прислать видео марша позже, чтобы судьи могли оценить строевую подготовку коллектива.