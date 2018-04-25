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Кадетов заставили маршировать в летней обуви по снегу
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Кадетов заставили маршировать в летней обуви по снегу 

Ридус 5 часов назад
Фото: Вконтакте
Снимок, на котором школьницы маршируют по глубокому снегу в летней форме возле Дома офицеров, возмутил жителей Екатеринбурга.
Фото появилось в Сети сегодня и вызвало бурное обсуждение. Интернет-пользователи предположили, что школьницы репетируют выступление на параде Победы.
Оказалось, что девочки выступали на городском этапе конкурса «Смотры строя и песни». Представитель проекта Ольга Рогулина рассказала, что дата выступления была запланирована заранее, но погода преподнесла сюрприз.
«В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие», — пояснила она.
Как пишет Znak, конкурсантам предложили отказаться от участия и прислать видео марша позже, чтобы судьи могли оценить строевую подготовку коллектива.
«Мы не заставляли никого раздеваться. Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия «раздеваться на улице» — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма. Но в летней маршировать не обязательно», — уверяют руководители проекта.
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Комментарии31  Ещё 12 источников 
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