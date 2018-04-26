Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору шашлыка

Как выбрать лучший шашлык. Советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, жителям страны стоит избегать покупки мяса в местах неустановленной торговли, приобретая его лишь в стационарных предприятиях. Кроме того, покупателям стоит взглянуть на документы продавца — накладную на товар, сертификат соответствия и ветеринарную справку.

Покупая охлажденное мясо, необходимо оценить его запах, который не должен быть неприятным, и на внешний вид — хорошее мясо равномерного цвета и поблескивает, а темное — скорее всего, старое.

«На ощупь оно (хорошее мясо. —Прим. ред.) не должно быть влажным, липким и сочиться кровью», — отметили в Роспотребнадзоре.

Отличить охлажденное мясо от размороженного можно по цвету — у оттаявшего он интенсивнее, а также по консистенции, которая у размороженного будет рыхлой.

Приобретая уже замаринованный шашлык, стоит руководствоваться не только его внешним видом, но и сортом мяса.

«Берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий», — посоветовало ведомство.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, соблюдение этих рекомендаций сделает шашлык вкусным и не приведет к неприятностям со здоровьем после его употребления.