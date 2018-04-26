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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору шашлыка
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Как выбрать лучший шашлык. Советы Роспотребнадзора 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
Так, жителям страны стоит избегать покупки мяса в местах неустановленной торговли, приобретая его лишь в стационарных предприятиях. Кроме того, покупателям стоит взглянуть на документы продавца — накладную на товар, сертификат соответствия и ветеринарную справку.
Покупая охлажденное мясо, необходимо оценить его запах, который не должен быть неприятным, и на внешний вид — хорошее мясо равномерного цвета и поблескивает, а темное — скорее всего, старое.
«На ощупь оно (хорошее мясо. —Прим. ред.) не должно быть влажным, липким и сочиться кровью», — отметили в Роспотребнадзоре.
Отличить охлажденное мясо от размороженного можно по цвету — у оттаявшего он интенсивнее, а также по консистенции, которая у размороженного будет рыхлой.
Приобретая уже замаринованный шашлык, стоит руководствоваться не только его внешним видом, но и сортом мяса.
«Берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий», — посоветовало ведомство.
По мнению специалистов Роспотребнадзора, соблюдение этих рекомендаций сделает шашлык вкусным и не приведет к неприятностям со здоровьем после его употребления.
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