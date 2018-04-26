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В Самарской области сохранится дождливая ветреная погода
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В Самарской области сохранится дождливая ветреная погода 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
В пятницу, 27 апреля, ночью пройдет небольшой и умеренный, местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 13… 18 °C. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В субботу, 28 апреля, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 6… 11 °C, днем 15… 20 °C, на западе области до 10 °C. Ветер западный 10-15 м/с.
В воскресенье, 29 апреля, местами также ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 3… 8 °C, днем 11… 16 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
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