В Самарской области сохранится дождливая ветреная погода

В пятницу, 27 апреля, ночью пройдет небольшой и умеренный, местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 13… 18 °C. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В субботу, 28 апреля, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 6… 11 °C, днем 15… 20 °C, на западе области до 10 °C. Ветер западный 10-15 м/с.

В воскресенье, 29 апреля, местами также ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 3… 8 °C, днем 11… 16 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.