Бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Бесплатные трамваи запустят для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге , сообщает «ПолитЭксперт».

Для проезда потребуются билет и паспорт болельщика.

Осуществлять перевозки будут из фан-зоны в парке Маяковского. Оттуда можно добраться по одному из доступных маршрутов. Всего их будет пять.

Каждый трамвай сможет вместить около 120 пассажиров. Работать такие транспортные средства будут преимущественно вечером и ночью.