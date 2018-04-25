Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе

Канадский автолюбитель снял милый ролик, в котором запечатлел удачную охоту рыжей плутовки. По словам мужчины, он возвращался домой, когда увидел лисицу. Ему показалось странным, что лиса не испугалась человека и не убежала в лес, поэтому он решил сделать видео. Но, очевидно, хищница была настолько занята охотой, что просто не обратила внимание, что за ней наблюдают. Некоторое время потоптавшись на снегу, животное внезапно запрыгнуло в толщу и оказалось наполовину в сугробе. Пробыв некоторое время в такой курьёзной позе, охотницы выскочила с добычей и принялась с аппетитом дегустировать трофей. Мужчина отметил, что ему впервые довелось видеть такую забавную «подснежную» охоту, а пользователи в комментариях к видео написали, что лиса сумела невероятно точно отследить положение добычи под толщей снега.