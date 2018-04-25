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СПЧ взял под контроль дело украинца Балуха
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СПЧ взял под контроль дело украинца Балуха, находящего в крымском СИЗО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ взял под контроль дело украинца Владимира Балуха, находящегося в следственном изоляторе Симферополя, и в ближайшее время направит запросы в соответствующие органы, сообщает сайт СПЧ со ссылкой на главу совета Михаила Федотова.
В конце минувшей недели Федотов вместе с уполномоченным по правам человека в Крыму Людмилой Лубиной посетил СИЗО в Симферополе. Федотов поговорил с некоторыми подследственными и подсудимыми, в том числе с гражданином Украины Владимиром Балухом, жителем села Серебрянка Раздольненского района Крыма, который ранее объявил голодовку в СИЗО.
"Мы довольно долго беседовали с Владимиром, подробно и откровенно, объясняя, что голодовка — далеко не самое эффективное средство защиты своих прав, и она может самым пагубным образом отразиться на его здоровье. От имени СПЧ я пообещал, что Совет возьмет под свой контроль его дело и сделает все от него зависящее, чтобы законность и справедливость восторжествовали", — цитирует сайт СПЧ слова Федотова.
Крымский омбудсмен заверила, что внимательно изучит уголовное дело, отметил глава СПЧ. Правозащитник выразил уверенность, что ее мнение будет объективным и высокопрофессиональным, поскольку у нее есть большой опыт адвокатской деятельности.
"Сегодня нам стало известно, что Владимир Балух прекратил голодовку. Такое решение можно только приветствовать. В свою очередь Совет уже в ближайшие дни направит свои запросы в соответствующие органы, чтобы иметь возможность тщательно разобраться в данном деле", — заявил Федотов.
В сообщении на сайте СПЧ отмечено, что Балух находится в СИЗО на протяжении полутора лет. Недавно суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Мужчина считает обвинения необоснованными и утверждает, что 89 патронов и 2 килограмма взрывчатки были подбросили на чердак дома во время обыска; голодовку он объявил в знак протеста, уточнили в Совете.
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