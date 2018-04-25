Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети 

Пользователи социальных сетей восхищаются очередным смешным котиком. Новый фаворит интернета упал вместе с ноутбуком хозяина. Но не это стало причиной веселья. Всё дело в том, как именно упал белоснежный пушистый красавец. В момент, когда ноутбук накренился и начал падать, кот оцепенел и застыл. На замедленной съёмке отчетливо видно, что питомец словно превратился в скульптуру. В той же позе он и упал. Курьёзное происшествие сопровождалось музыкальной импровизацией Гленна Миллера, что сделало его более смешным. Автор ролика, Брэндон Салинас, опубликовал видео в «Твиттере». Там же он сообщил, что ни кот, не ноутбук не пострадали при падении.