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Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
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"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети 

Рамблер 58 минут назад
Пользователи социальных сетей восхищаются очередным смешным котиком. Новый фаворит интернета упал вместе с ноутбуком хозяина. Но не это стало причиной веселья. Всё дело в том, как именно упал белоснежный пушистый красавец. В момент, когда ноутбук накренился и начал падать, кот оцепенел и застыл. На замедленной съёмке отчетливо видно, что питомец словно превратился в скульптуру. В той же позе он и упал. Курьёзное происшествие сопровождалось музыкальной импровизацией Гленна Миллера, что сделало его более смешным. Автор ролика, Брэндон Салинас, опубликовал видео в «Твиттере». Там же он сообщил, что ни кот, не ноутбук не пострадали при падении.
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