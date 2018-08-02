Тридцатиградусная жара возвращается в Алтайский край

Жаркие выходные 4-5 августа ждут жителей Алтайского края . По данным Алтайского Гидрометцентра, в регион придет мощная волна тепла, столбик термометра поднимается выше +32 градусов.

В пятницу, 3 августа, в отдельных районах Алтайского края еще возможны дождь, гроза, днем будет +21…+26 градусов. В субботу, 4 августа, без осадков и +27…+32 градусов. Ночью тоже будет довольно тепло — до +14.

Барнауле и в пятницу, и в субботу без осадков. Днем 3 августа +21…+23 градусов, днем 4 августа +27…+29 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, жаркая погода продержится в регионе всю следующую неделю.