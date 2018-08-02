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Тридцатиградусная жара возвращается в Алтайский край
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Тридцатиградусная жара возвращается в Алтайский край 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жаркие выходные 4-5 августа ждут жителей Алтайского края. По данным Алтайского Гидрометцентра, в регион придет мощная волна тепла, столбик термометра поднимается выше +32 градусов.
В пятницу, 3 августа, в отдельных районах Алтайского края еще возможны дождь, гроза, днем будет +21…+26 градусов. В субботу, 4 августа, без осадков и +27…+32 градусов. Ночью тоже будет довольно тепло — до +14.
В Барнауле и в пятницу, и в субботу без осадков. Днем 3 августа +21…+23 градусов, днем 4 августа +27…+29 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу, жаркая погода продержится в регионе всю следующую неделю.
АиФ — Алтай: последние новости
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