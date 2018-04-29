Переменная облачность и до 19 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье

Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — 16-18 градусов, по области — 14-19 градусов», — говорится в сообщении.

Также ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 40%. Атмосферное давление в средине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

Специалисты отмечают, что в Москве и в Подмосковье ожидается вполне комфортная погода, содержание кислорода в воздухе будет соответствовать нормальным показателям для этого месяца.

«Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, прежде всего, гипертонией. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом», — добавляется в материале.