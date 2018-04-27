Минздрав похвалился победой над пьянством

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Потребление алкоголя в России за 12 лет сократилось почти на 40% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 2006 года уровень потребления алкоголя на душу населения в РФ сократилось почти на 40% благодаря систематической работе в этом направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Работа проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики, которая направлена на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также на профилактику алкоголизма населения на период до 2020 года.
«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — говорится в сообщении министерства.
Минздраву в соответствии с концепцией удалось обеспечить запрет на продажу алкогольных напитков и пива в детских, образовательных, медицинских учреждениях, организациях культуры, а также на объектах спорта и прилегающих к ним территориях. Также Минздрав обеспечил запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.
В ведомстве отметили, что министерство поддерживает большую часть инициатив, которые направлены на ужесточение оборота этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, и уменьшение территориальной доступности этой продукции для населения.
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