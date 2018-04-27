Минздрав похвалился победой над пьянством

Количество потребляемого алкоголя в России на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что министерство проводит работу в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения.

"Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%", — заявили в Минздраве.