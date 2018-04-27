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Минздрав похвалился победой над пьянством
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Минздрав похвалился победой над пьянством 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Количество потребляемого алкоголя в России на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Уточняется, что министерство проводит работу в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения.
"Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%", — заявили в Минздраве.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что Россия при необходимости сможет прожить без европейского и американского алкоголя.
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