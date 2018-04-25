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Стало известно о погоде в Москве
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В Москве ожидается до 13 градусов тепла 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Пасмурная погода с температурой воздуха до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, не исключено, что местами пройдут дожди, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Днем в Москве и Подмосковье будет облачно, временами ожидается дождь", — рассказали в "Фобос".
По данным центра погоды, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11 — плюс 13 градусов, по области до плюс 9 — плюс 14 градусов. Как отметил собеседник агентства, в целом температурный фон будет соответствовать климатической норме.
Ветер в столичном регионе прогнозируется юго-западный, не порывистый — 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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