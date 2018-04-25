Стало известно о погоде в Москве

В Москве ожидается до 13 градусов тепла

Пасмурная погода с температурой воздуха до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, не исключено, что местами пройдут дожди, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем в Москве и Подмосковье будет облачно, временами ожидается дождь", — рассказали в "Фобос".

По данным центра погоды, температура воздуха в столице прогреется до плюс 11 — плюс 13 градусов, по области до плюс 9 — плюс 14 градусов. Как отметил собеседник агентства, в целом температурный фон будет соответствовать климатической норме.

Ветер в столичном регионе прогнозируется юго-западный, не порывистый — 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.