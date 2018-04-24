В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка» 

Более 50 тысяч ленточек бесплатно раздадут горожанам «Волонтеры Победы» перед праздником 9 мая. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В Москве организовано 12 точек, где наши волонтеры будут раздавать с утра до вечера георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 50 тыс. ленточек. Их точно будет больше, потому что к акции также подключились различные коммерческие организации, которые тоже раздают ленточки», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что по всей стране раздадут более 3 миллионов георгиевских ленточек.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.