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В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка»
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В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка» 

Москва меняется 55 минут назад
Фото: © Полина Наседкина / Москва меняется
Более 50 тысяч ленточек бесплатно раздадут горожанам «Волонтеры Победы» перед праздником 9 мая. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В Москве организовано 12 точек, где наши волонтеры будут раздавать с утра до вечера георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 50 тыс. ленточек. Их точно будет больше, потому что к акции также подключились различные коммерческие организации, которые тоже раздают ленточки», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что по всей стране раздадут более 3 миллионов георгиевских ленточек.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
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