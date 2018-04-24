В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Более 50 тысяч ленточек бесплатно раздадут горожанам «Волонтеры Победы» перед праздником 9 мая. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В Москве организовано 12 точек, где наши волонтеры будут раздавать с утра до вечера георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 50 тыс. ленточек. Их точно будет больше, потому что к акции также подключились различные коммерческие организации, которые тоже раздают ленточки», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по всей стране раздадут более 3 миллионов георгиевских ленточек.