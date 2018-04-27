Ещё
В субботу в Рязани ожидается 18 градусов тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В субботу в Рязани ожидается 18 градусов тепла 

АиФ Рязань 41 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
В субботу, 28 апреля, в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, местами гроза. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго— западный с переходом на северо-западный порывами до 15 метров в секунду
АиФ Рязань: последние новости
В ТРЦ «Премьер» в Рязани исправили все нарушения пожарной безопасности В школе №60 Рязани создали класс для детей-аутистов Бывшее здание ФСБ в Рязани признали объектом культурного наследия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию706
Джигарханян захотел умереть дома48
Путин поделился планом развитии России178
Киев введет «особый порядок» в Донбассе66
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»117
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение