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В субботу в Рязани ожидается 18 градусов тепла
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В субботу в Рязани ожидается 18 градусов тепла
АиФ Рязань
41 минуту назад
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Фото:
АиФ Рязань
В субботу, 28 апреля, в
Рязани
ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, местами гроза. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго— западный с переходом на северо-западный порывами до 15 метров в секунду
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