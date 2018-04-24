Опрос: россияне боятся магазинных продуктов

61% россиян не устраивает качество продуктов, которые продаются на прилавках российских магазинов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

33% опрошенных недовольны лишь некоторыми продуктами, однако уверены, что в основном дела с качеством обстоят нормально.

6% пользователей «Рамблера» в целом довольны качеством продуктов, которые покупают.

В опросе приняли участие 255 человек.

Сегодня «Росконтроль» опубликовал исследование качества пломбира, который продается на российских прилавках.

Три из семи образцов попали в черный список: «Натур Пломбир» компании «Гроспирон» был признан небезопасным из-за обнаружения в нем кишечной палочки, а «Сибирское» мороженое бренда «СибХолод» и «Лакомо» «Нашей семьи» и вовсе не являются пломбиром, так как не соответствуют такому наименованию по техническому регламенту из-за отклонения в содержании белка.

Между тем лучшим и самым вкусным пломбиром был признан «Золотой стандарт» от «Инмарко». Он был качественным и безопасным, не содержал немолочного жира и консервантов, лишь к его внешнему виду у экспертов не было никаких претензий. Кроме того, он единственный содержал прослойку шоколадной глазури внутри, а также весил на 2,5 грамма больше заявленной массы.