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Правозащитники заступились за Telegram
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Правозащитники 13 стран заступились за Telegram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»
Международная сеть организаций за гражданские свободы INCLO поддержала Telegram в противостоянии с Роскомнадзором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист компании «Агора» Павел Чиков, который представляет мессенджер в суде.
«INCLO вместе с "Агорой" осуждает запрет Telegram судом», — заявил Чиков.
Он также добавил, что международные правозащитники выступают против широкого вмешательства в интернет со стороны российских властей.
По словам юриста, правозащитники из 13 стран подписали обращение к компаниям Google, Amazon, Microsoft и Apple, чтобы те не содействовали блокировке мессенджера Павла Дурова. В документе отметились международные организации из Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР и России. Юристы настаивают, что решение суда по делу о блокировке Telegram противоречит Конституции.
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки прописана в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.
Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.
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