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Россиян заставят открыть посылки
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Россиян заставят открыть посылки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиян заставят открыть и показать содержимое посылок, отправленных в регионы, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Вскрывать посылки придется с 1 мая по 25 июля 2018 года. Об этом сообщает «Почта России».
Нововведения затронут посылки, отправленные в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область.
«Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде», — отметили в компании, которая рекомендует клиентам отправлять посылки с описью вложения.
В самой компании считают нововведения «стандартной практикой», которую вводят во всем мире на период проведения массовых мероприятий. «Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций 2017 года», — заявили в «Почте России».
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Матч открытия состоится 14 июня на обновленном стадионе «Лужники» в Москве.
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