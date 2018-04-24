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Верховный суд установил связь с космосом
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Верховный суд установил связь с космосом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пленум Верховного суда России провел сеанс связи с Международной космической станцией (МКС) и пообщался с российским космонавтом, командиром МКС-55 Антоном Шкаплеровым. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает «Право.ру».
Космонавт, у которого есть юридическое образование, ответил на вопросы судей, в том числе о том, есть ли ограничения в передвижении между американским и российским сектором.
«Границ и шлагбаумов нет, и наша работа — пример мирного коллективного созидания», — заявил Шкаплеров.
Отвечая на вопрос, появятся ли границы у Луны, Шкаплеров рассказал, что сейчас туда стремятся не только Америка с Европой, но и Китай и Индия. Луна, по мнению космонавта, может стать серьезной проблемой, и ради нее, возможно, придется составлять отдельный свод законов.
5 марта на заседании Совета по правам человека (СПЧ) представитель Верховного суда России признался, что концепции судебной реформы у ВС нет, а многие идеи законопроектов — личное видение председателя ВС.
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