В России могут появиться платные курилки

Госдуме предложили разместить платные помещения для курения рядом с аэропортами, железнодорожными вокзалами и бизнес-центрами. Возводить такого рода курилки предлагается за счёт представителей малого бизнеса, которые смогут обеспечивать обслуживание курительных комнат и взимать плату с любителей подымить.

Сегодня Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, соблюдается далеко не всегда корректно. Граждане курят в туалетах аэропортов, тамбурах поездов дальнего следования или на улице рядом со своим местом работы, тем самым пропагандируя свою пагубную привычку.

«Хотите покурить? Заплатите входной билет и курите. Специальные комнаты для курения можно применить как временную меру и установить их возле гостиниц, аэропортов, железнодорожных вокзалов, бизнес-центров. Там с курильщиков будут взимать плату в размере 50 или 100 рублей», — рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

По его словам, на входе в такую курилку можно посадить человека, который будет принимать деньги, а также следить за порядком. «Такие курительные комнаты не должны быть прозрачными, там должна быть установлена хорошая система вентиляции, и располагаться они должны не на видном месте», — сказал депутат.

Нилов отметил, что размещение платных курилок за счёт аэропортов, авиакомпаний, РЖД или муниципалитетов может привести к недовольству со стороны некурящих граждан. «Те, кто не курит, не должны оплачивать из своих налогов комнаты для любителей подымить. А если такие курилки начнут устанавливать за счёт аэрокомпаний, то тогда сразу взлетят цены на авиабилеты, что тоже никому не нужно», — сказал он.

Парламентарий уверен, что введение оплаты в специализированных для курения местах больно ударит по карману курильщиков, а со временем может подвигнуть их на отказ от дурного пристрастия.

Ранее Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, позволяющий оборудовать помещения для курения в аэропортах. Автор законодательной инициативы, заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский рассказал «Парламентской газете», что законопроект направлен на защиту некурящих пассажиров.