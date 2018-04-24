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Кадыров назвал любимца среди родных
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Кадыров рассказал, кого любит больше, чем своих детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что любит племянника больше родных детей, так как племянник уже вырос и стал его единомышленником, а из детей "еще неизвестно что получится".
"Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", говоря о чеченских семейных традициях, когда ребенка в отдельных случаях, в частности, в случае смерти главы семьи, отдают не матери, а в семью отца.
"Мои дети родились сейчас, а его я знаю 20 с лишним лет, и я его больше люблю. Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я еще не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей", — сказал глава Чечни.
Кадыров рассказал, что его брат умер, сноха живет отдельно, у нее есть свой дом, есть средства, все условия созданы.
"Если у нас женщина хочет выйти замуж, создать семью, она должна оставить детей у родителей отца и сама должна выходить замуж", — добавил Кадыров.
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