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Кадыров предупредил об опасности загса
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Кадыров рассказал, чем опасна регистрация брака в загсе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что регистрация брака в загсе — первый шаг на пути разрушения семьи. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
"Это первый шаг показателя того, что между этими мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен ЗАГС? Для того чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена, что… Это чисто там коварные… для коварных целей придуман ЗАГС", — заявил Кадыров.
Глава Чечни также опроверг информацию о том, что в республике намерены ввести институт многоженства. Он сообщил, что не планирует поднимать этот вопрос. Кадыров заявил, что "Всевышним дано разрешение иметь четыре жены", а о принятии каких-либо законов о многоженстве в светском государстве речи не идет.
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал отметить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого. Он подчеркнул, что подобная инициатива позволит сохранить права и статус членов прежней семьи.
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