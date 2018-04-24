Москва прощается с Ниной Дорошиной

Прощание с актрисой Н. Дорошиной началось в театре «Современник»

Народная артистка России, актриса московского театра «Современник» Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет в ночь на 21 апреля у себя дома. Похоронят актрису 24 апреля на Пятницком кладбище.