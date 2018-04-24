Москва прощается с Ниной Дорошиной

На Другой сцене театра «Современник» началась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Проститься с актрисой пришли ее родные, а также друзья и коллеги: актриса Лия Ахеджакова, народный артист РФ Авангард Леонтьев, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Народная артистка России, актриса московского театра «Современник» Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет в ночь на 21 апреля у себя дома. Похоронят актрису 24 апреля на Пятницком кладбище.
Н. Дорошина родилась 3 декабря 1934 г., окончила Театральное училище им. Б. Щукина. В 1958 г. дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. В кино известна прежде всего по роли в картине «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.