Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт в фотогалерее Lenta.ru.
1/16 Бывший президент СССР Михаил Горбачев c актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье в «Горбачев-фонде». Москва, 1993 год
Фото:
Эдди Опп / «Коммерсантъ»
2/16 Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума в Центральном доме кино. Москва, 1999 год
Фото:
Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
3/16 Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео. 1994 год
Фото:
Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
4/16 «Марш несогласных». Санкт-Петербург, 2007 год
Фото:
Александр Петросян / «Коммерсантъ»
5/16 Начальник службы охраны президента наблюдает, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном. Москва, 1995 год
Фото:
Эдди Опп / «Коммерсантъ»
6/16 У баррикад во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
Эдди Опп / «Коммерсантъ»
7/16 День ВДВ. Москва, 2010 год
Фото:
Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
8/16 Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете.
Фото:
Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
9/16 Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года
Фото:
Эдди Опп / «Коммерсантъ»
10/16 Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России». Москва, 2004 год
Фото:
Илья Питалев / «Коммерсантъ»
11/16 Участница группы Femen пытается помешать визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину. Киев, 2017 год
Фото:
Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
12/16 Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и экономист Ирина Хакамада на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи.
Фото:
Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
13/16 Алла Пугачева в своем лимузине «Линкольн»
Фото:
Эдди Опп / «Коммерсантъ»
14/16 После бала прессы, 1993 год
Фото:
Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
15/16 Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке». Москва, 1993 год
Фото:
Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
16/16 Мужчина с разбега врезался в водосточную трубу. Москва, 1994 год
Фото:
Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
В этом году в рамках международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале» издательский дом «Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные». На ней представлены работы фотокорреспондентов, которые еще в постсоветское время позволяли читателям «видеть общественные, культурные, спортивные и прочие события другими глазами, без оглядки на штампы». Издательский дом — обладатель более 11 миллионов изображений, а его сотрудники удостоены многочисленных премий на международном поле фотографии. «Лента.ру» публикует лучшие работы, представленные в рамках выставки.