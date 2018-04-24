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Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
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Ирония 90-х 

Lenta.ru 42 минуты назад
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт в фотогалерее Lenta.ru.
1/16  Бывший президент СССР Михаил Горбачев c актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье в «Горбачев-фонде». Москва, 1993 год
Фото:
2/16  Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума в Центральном доме кино. Москва, 1999 год
Фото:
3/16  Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео. 1994 год
Фото:
4/16  «Марш несогласных». Санкт-Петербург, 2007 год
Фото:
5/16  Начальник службы охраны президента наблюдает, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном. Москва, 1995 год
Фото:
6/16  У баррикад во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
7/16  День ВДВ. Москва, 2010 год
Фото:
8/16  Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете.
Фото:
9/16  Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года
Фото:
10/16  Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России». Москва, 2004 год
Фото:
11/16  Участница группы Femen пытается помешать визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину. Киев, 2017 год
Фото:
12/16  Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и экономист Ирина Хакамада на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи.
Фото:
13/16  Алла Пугачева в своем лимузине «Линкольн»
Фото:
14/16  После бала прессы, 1993 год
Фото:
15/16  Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке». Москва, 1993 год
Фото:
16/16  Мужчина с разбега врезался в водосточную трубу. Москва, 1994 год
Фото:
В этом году в рамках международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале» издательский дом «Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные». На ней представлены работы фотокорреспондентов, которые еще в постсоветское время позволяли читателям «видеть общественные, культурные, спортивные и прочие события другими глазами, без оглядки на штампы». Издательский дом — обладатель более 11 миллионов изображений, а его сотрудники удостоены многочисленных премий на международном поле фотографии. «Лента.ру» публикует лучшие работы, представленные в рамках выставки.
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