В приморском зоопарке самка енота родила рекордное число детенышей

Енот-полоскун Ника из зоопарка в Приморье родила рекордное количество детенышей — 7 малышей, тогда как обычно этот вид приносит 3-5 детей, сообщил РИА Новости представитель зоопарка "Чудесный".

"Такое количество детенышей — очень редкое явление. Вообще енот-полоскун может выносить не больше 7 малышей, и такие случаи редки. Обычно в неволе они рожают 3-5 детенышей. Молодая многодетная мать Ника справилась с родами хорошо, она сразу же принялась оберегать своих малышей и кормит их сама", — сказал собеседник.

предоставлено зоопарком "Чудесный"

По его словам, маленькие еноты ползают, открыли глаза и предполагается, что через месяц они уже будут "носиться". Тогда для малышей нужно будет подготовить отдельный вольер.

"Родила енотиха 7 апреля — на Благовещение. В прошлом году она родила — правда, 4 детенышей — на 1 мая. Мы тут шутим, что рожает Ника только в праздники", — добавил собеседник.

Он также рассказал, что сейчас в зоопарке настоящий бэби-бум: на прошлой неделе рысь родила трех котят, а на днях должна родить другая рысь.

Енот-полоскун Ника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае