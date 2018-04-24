Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

G7 пригрозила России санкциями

Страны «Большой семерки» могут ввести новые санкции, «если действия России того потребуют». Такое условие, как сообщает РИА Новости, содержится в заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам встречи в Канаде . В заявлении отмечается, что продление или отмена «санкций по Донбассу» зависит от выполнения или невыполнения Россией минских договоренностей.

Инаугурация Путина пройдет без лимузина

Лимузин проекта «Кортеж» может «не понадобиться» президенту России Владимиру Путину на инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ходом ее организации. По словам собеседников агентства, ранее вопрос об участии лимузина в мероприятии уже был решен, однако позже режиссер церемонии предложил от него отказаться.

Запад договорился угрожать Ирану

США, Германия, Франция и Великобритания договорились сохранить сделку по ядерной программе Ирана «неприкосновенной», сообщает Sueddeutsche Zeitung. По информации немецкой газеты, страны согласовали условия, которые удовлетворили президента США Дональда Трампа , а именно сохранить сделку в силе, но «угрожать» Ирану санкциями из-за испытаний ракет и агрессивной политики на Ближнем Востоке.

Белоруссия закроет посольство в Австралии

Посольство Белоруссии в Австралии будет закрыто, сообщили местному порталу Tut.by в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. По словам собеседника издания, диппредставительство закроется в течение ближайших месяцев в связи с «процессами оптимизации» МИДа. С тех пор проживающие в Австралии белорусы смогут получать консульскую помощь в ближайшем посольстве страны в регионе — в индонезийской Джакарте

Украинцы разглядели «трещины» в Крымском мосту

Крымский мост покрылся «трещинами», сообщают украинские «Вести» со ссылкой на публикации в соцсетях. По информации издания, 256-я опора сооружения «треснула» сразу в двух местах. После этого строители якобы вновь собрали вокруг нее каркас, «удалили» опору от берега на восемь километров и приступили к ее реставрации.