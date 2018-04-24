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В Британии высказались о визах для россиян
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Посол рассказал, как «дело Скрипаля» отразится на получении виз для россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Ситуация вокруг "дела Скрипаля" не повлияет на процесс получения британских виз для россиян, заявил РИА Новости посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
"Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений", — сказал Бристоу, отвечая на вопрос, скажется ли ситуация вокруг "дела Скрипаля" на процессе получения виз для граждан России.
Посол добавил, что не стоит ожидать аналогичных проблем, которые существуют на данный момент с увеличением сроков при подаче документов на визы США.
"Нет, это точно не наши намерения", — сказал Бристоу, отвечая на соответствующий вопрос.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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