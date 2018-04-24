Московский зоопарк с 1 мая перейдет на летний режим работы

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 мая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка, до 31 августа включительно зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07:30 утра, в это время посетители смогут приобрести билеты с 40-процентной скидкой.

"Запущенная в прошлом году летняя программа "Бодрое утро" нашла положительный отклик у москвичей. По просьбе горожан мы возвращаем утренние часы посещения зоосада. Наши первые гости получат уникальную возможность увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, понаблюдать за "завтраком" бурого и гималайских медведей и других удивительных обитателей зоопарка", — привела пресс— служба слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В первые часы работы зоопарка — с 07:30 до 09:00 — посетители смогут приобрести билет на кассе главного входа по специальной цене с 40% скидкой — за 300 рублей.

Время закрытия зоопарка тоже изменится с 1 мая. В связи с увеличением светового дня посетители смогут находиться на территории зоосада на час дольше — до 20:00. Кассы будут работать до 19:00.