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Россияне устремились в Монголию
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Россияне заняли первое место по числу туристов в Монголии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Fotolia / Dmitry Pichugin
Более 25 тысяч российских туристов посетили Монголию в первом квартале этого года, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает XINHUANET.com.
Всего в первом квартале этого года Монголия приняла 70500 туристов, что на 11% превышает прошлогодний показатель. Россияне находятся на первом месте (36% от всего турпотока), туристы из Китая занимают вторую позицию (32,6%).
Также среди лидеров — Южная Корея. В этом году число корейцев, прибывших в Монголию, увеличилось на 15,7% и составило 7157 человек.
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