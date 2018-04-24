Россиян предупредили о проблеме с бешенством

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Роспотребнадзор предупредил о напряженной ситуации с бешенством в России 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Роспотребнадзор напомнил россиянам о напряженной ситуации с бешенством у животных. Об этом говорится на сайте службы.
"В преддверии майских праздников и выездов на приусадебные участки и в лес Роспотребнадзор напоминает — в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор обращает внимание, что не во всех регионах принимаются меры. Так, не везде проводится регулирование численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, не соблюдаются правила содержания домашних животных, не проводится их учет, регистрация и вакцинация.
Отмечается, что, по данным ВОЗ, ежегодно от бешенства умирают 60 тыс. человек в мире.
Ведомство напоминает, что бешенство — абсолютно смертельное заболевание. С 2012 года в России зафиксировано 26 летальных случаев.
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