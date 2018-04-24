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В Крыму во вторник ожидается до +24
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В Крыму во вторник ожидается до +24 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет переменная облачность, а также сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Температура воздуха днем составит +19…+24 градуса. Сила ветра — 7-12 м/с, местами —15 м/с.
В Симферополе во вторник переменная облачность, осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +22…+24.
В Севастополе будет малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем — +17…+19.
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